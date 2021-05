Campania, il covid frena: calano indice di contagio e terapie intensive (Di mercoledì 5 maggio 2021) Scende ancora l’indice dei contagi in Campania. Su quasi 22mila tamponi processati sono poco più di 1400 i nuovi positivi. L’indice di positività crolla al 6,6 %. Mai così basso da settimane. Resta alto però il numero dei decessi, che oggi è pari a 38. A renderlo noto è l’unità di Crisi che ha diramato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Scende ancora l’dei contagi in. Su quasi 22mila tamponi processati sono poco più di 1400 i nuovi positivi. L’di positività crolla al 6,6 %. Mai così basso da settimane. Resta alto però il numero dei decessi, che oggi è pari a 38. A renderlo noto è l’unità di Crisi che ha diramato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania covid Covid. Isole minori, partono le vaccinazioni di massa. Priorità alle più fragili ... per analizzare i problemi inerenti l'emergenza Covid, i presidi sanitari, i trasporti, la scuola e ... Capri, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Armeno, Procida e Serrana Fontana in Campania; ...

COVID. IN CAMPANIA 50.779 SOMMINISTRAZIONI VACCINO IN 24 ORE Sono 50.779 le somministrazioni di vaccino anti Covid - 19 effettuate nelle ultime 24 ore in Campania. Alle ore 12 di oggi, mercoledì 5 maggio 2021, sono complessivamente 1.891.451 le somministrazioni di vaccino in Campania, 50.779 in più ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Campania: il bollettino Covid del 5 maggio La Regione Campania ha diffuso i dati riguardanti il Coronavirus di oggi 5 maggio attraverso un comunicato ufficiale.

Covid: in Campania continua a calare la curva dei contagi Continua a calare, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1447 i casi positivi su 21.827 tamponi molecolari esaminati. I ...

