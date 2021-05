Bari | il sindaco Decaro | “La stagione non è andata bene Playoff? Spero in San Nicola…”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Parola aldi, sul campionato della formazione pugliese, al di sotto delle aspettative della piazza.Per ilpotrebbe prospettarsi un'altrafallimentare. Primo posto sfumato, dopo la sorprendente cavalcata della Ternana - promossa già in Serie B - e i, dove i Galletti arrivano da quarti in classifica, sono ora l'unica speranza di svolta in questa annata caratterizzata dalle restrizioni dettate dal Covid-19. Di questo, ai microfoni di tutto.com, ha parlato ildiAntonio."Mi aspetto che ci aiuti San Nicola (ride, ndr). Non è. Purtroppo il campionato non è andato, ma isono un campionato a ...