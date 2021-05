Anna Pettinelli attacca Aka7even: “Sei sempre il solito cuccio e presuntuoso”. Tensione nella scuola di Amici 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ad Amici la Tensione per la semifinale si sta facendo sempre più grande, arrivando addirittura a creare problemi fra gli allievi e i loro coach. Aka7even e Anna Pettinelli sono stati protagonisti di una discussione dai toni molto accessi, che sembra aver messo in crisi l’armonia che da mesi li legava. Anna Pettinelli e Aka7even: il problema e il guanto di sfida Nelle ultime ore Aka7even è apparso particolarmente preoccupato per i brani assegnati per la semifinale. A destare nel cantante forti dubbi è stato inoltre un guanto di sfida lanciato dalla sua coach Anna Pettinelli e che dovrebbe coinvolgerlo in una sfida contro Sangiovanni. Entrambi infatti saranno chiamati a preparare ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Adlaper la semifinale si sta facendopiù grande, arrivando addirittura a creare problemi fra gli allievi e i loro coach.sono stati protagonisti di una discussione dai toni molto accessi, che sembra aver messo in crisi l’armonia che da mesi li legava.: il problema e il guanto di sfida Nelle ultime oreè apparso particolarmente preoccupato per i brani assegnati per la semifinale. A destare nel cantante forti dubbi è stato inoltre un guanto di sfida lanciato dalla sua coache che dovrebbe coinvolgerlo in una sfida contro Sangiovanni. Entrambi infatti saranno chiamati a preparare ...

AmiciUfficiale : Aka7Even chiede di parlare con la prof Anna Pettinelli per confrontarsi con lei #Amici20 - leonard94763835 : RT @tiemaisuccesso: ANNA PETTINELLI SEI DI UNA BASSEZZA, MA DI UNA BASSEZZA. - giugixsangio : RT @_Ph0en1x__: Anna pettinelli: una DONNA che critica un RAGAZZO sulla frase 'ho la pura idea che tra uomini e donne non ci sia differenza… - liittleemariie : RT @chiamamematto: ANNA PETTINELLI CHE SPODESTA DEDDY NON SOLO DAL CANTO MA ANCHE DAL RUOLO DI BARBIERE #amici20 - nulladiche_dr : RT @1019_rita: lì dentro dovrebbero prendere deddy come esempio, specialmente per l'educazione, lealtà, buon cuore e gentilezza. Affossato… -