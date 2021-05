Agenzia delle Entrate | Ruffini | dal 2022 disponibile la dichiarazione precompilata annuale IVA

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Il direttore dell’Ernesto Mariaha annunciato novità in arrivo per quel che riguarda la rendicontazione dell’IVA: “a partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaiosarà messa a disposizione dei contribuenti anche laIVA“. I soggetti, o i loro intermediari, “potranno accedere alle bozze dei registri IVA mensili – ha spiegato nel corso dell’ audizione in commissione sull’anagrafe tributaria del Parlamento –. Se le bozze sono complete (o successivamente alla loro integrazione per annotare tutte le operazioni effettuate nel periodo), il contribuente può convalidare i registri e con tale operazione non sarà obbligato alla tenuta dei registri IVA mensili convalidati, che saranno memorizzati ...