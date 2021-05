Star Wars Day: cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? (Di martedì 4 maggio 2021) Come ogni anno oggi si celebra lo Star Wars Day, una giornata che celebra una delle saghe più leggendarie di tutti i tempi. Il 4 Maggio è una data fondamentale per gli appassionati dell’ universo creato da George Lucas nel 1977. All’epoca, Star Wars Episodio 4: Una nuova speranza, fu una delle prime pellicole ad utilizzare effetti speciali avanzati. Nel corso degli anni, il regista ha rimaneggiato varie volte il materiale mettendolo al pari con la tecnologia del tempo. Lo stesso Lucas decise di aprire ad una trilogia prequel proprio per sfruttare al massimo le possibilità del digitale. Il 4 Maggio è stato scelto come data ufficiale dello Star Wars Day giocando proprio con il gioco di parole tra la citazione May the Force be with you (che la Forza sia con te) e la frase May the fourth ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Come ogni anno oggi si celebra loDay, una giornata che celebra una delle saghe più leggendarie di tutti i tempi. Il 4 Maggio è una data fondamentale per gli appassionati dell’ universo creato da George Lucas nel 1977. All’epoca,Episodio 4: Una nuova speranza, fu una delle prime pellicole ad utilizzare effetti speciali avanzati. Nel corso degli anni, il regista ha rimaneggiato varie volte il materiale mettendolo al pari con la tecnologia del tempo. Lo stesso Lucas decise di aprire ad una trilogia prequel proprio per sfruttare al massimo le possibilità del digitale. Il 4 Maggio è stato scelto come data ufficiale delloDay giocando proprio con il gioco di parole tra la citazione May the Force be with you (che la Forza sia con te) e la frase May the fourth ...

RaiNews : Oggi è lo #StarWarsDay, il giorno in cui i fan di tutto il mondo festeggiano la saga nata nel 1977 dal genio di Geo… - disinformatico : C'è gente che ancora pensa che ci sia rivalità fra i fandom di Star Wars e quelli di Star Trek. No. L'Universo è g… - Adnkronos : Oggi è #StarWarsDay2021: quali sono i vostri personaggi e capitoli preferiti della saga di Guerre Stellari?… - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #StarWars: in video la 'vera' spada laser di #Disney. - ponchdragon14 : RT @StarWarsIT: Buon #StarWarsDay Jedi! Oggi avventuratevi nella galassia lontana lontana accompagnati dalla playlist 'Best of Star Wars' c… -