Sparatoria tra bande di spacciatori nel Cremonese, caccia ai pusher (Di martedì 4 maggio 2021) San Bassano (Cremona), 4 maggio - Scene da far west in pieno giorno nelle campagne cremonesi. Una Sparatoria è avvenuta poco dopo le 13 a Ferie, frazione di Pizzighettone, sulla strada vicinale di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) San Bassano (Cremona), 4 maggio - Scene da far west in pieno giorno nelle campagne cremonesi. Unaè avvenuta poco dopo le 13 a Ferie, frazione di Pizzighettone, sulla strada vicinale di ...

Scisciano : Torre Annunziata, gambizzato un 18enne tra la folla in strada. Una ragazza che assistito alla sparatoria:”Basta abb… - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria in un ristorante del casinò 'Oneida' di Green Bay nella contea di Brown nello stato del Wisconsin:… - CiccaAndre : @alessioblu1982 @mimmo_rinaldi @GiorgiaMeloni C’è n’è ancora tanta di strada per far uscire certa gente dal medioev… - Malaka_Martinez : @jumped126 Tra una sparatoria e l’altra sono riusciti a mettere anche la connessione - Lukyluke311 : RT @LucianoBonazzi: Breaking news: Mentre chiudevamo l'articolo, è giunta la notizia che alle ore 11:34 di oggi 30 aprile 2021 c'è stata un… -