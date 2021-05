Si chiamava Luana D’Orazio ed era una mamma: è morta sul lavoro intrappolata in un macchinario (Di martedì 4 maggio 2021) Luana D’Orazio aveva solo 22 anni. Era mamma di un bambino di cinque anni. Ieri è morta mentre lavorava: è finita intrappolata in un macchinario in una fabbrica tessile a Montemurlo. L’incidente a Luana D’Orazio è avvenuto alle dieci di ieri: la ragazza stava lavorando a un orditoio quando è rimasta agganciata al rullo, finendo intrappolata nel macchinario. Il Corriere Fiorentino racconta la dinamica dell’incidente: Secondo una prima ricostruzione, la giovane, madre di un bambino di 5 anni, e residente coni i suoi genitori nel Comune di Pistoia, sarebbe rimasta impigliata nel rullo dell’orditoio, grande attrezzo meccanico protagonista di una delle fasi di lavorazione del filato, un meccanismo che produce l’ordito in ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021)aveva solo 22 anni. Eradi un bambino di cinque anni. Ieri èmentre lavorava: è finitain unin una fabbrica tessile a Montemurlo. L’incidente aè avvenuto alle dieci di ieri: la ragazza stava lavorando a un orditoio quando è rimasta agganciata al rullo, finendonel. Il Corriere Fiorentino racconta la dinamica dell’incidente: Secondo una prima ricostruzione, la giovane, madre di un bambino di 5 anni, e residente coni i suoi genitori nel Comune di Pistoia, sarebbe rimasta impigliata nel rullo dell’orditoio, grande attrezzo meccanico protagonista di una delle fasi di lavorazione del filato, un meccanismo che produce l’ordito in ...

