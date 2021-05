Premi assicurativi Inail 2021 | i nuovi importi ridotti

(Di martedì 4 maggio 2021) La circolarenumero 13 del 27 aprileha determinato per l’anno corrente la percentuale di riduzione deiper i settori scuola, pesca, agricoltura ed altre attività, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe. A fissare lo sconto, pari al 16,36%, è stato il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dello scorso 23 marzo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione. La riduzione percentuale, introdotta dal 1° gennaio 2014 in attesa della revisione delle tariffe dei, è determinata tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, per un importo complessivo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2016. Eccezion fatta per le gestioni ...

