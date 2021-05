Pagelle TV della Settimana (26/04-2/05/2021). Promossi Felicissima Sera e Zalone. Bocciati Zero e Rai (Di martedì 4 maggio 2021) Pio e Amedeo Promossi 9 a Felicissima Sera. Non è stato il varietà perfetto ma di sicuro un buon inizio. Due volti non canonici, grandi ospiti, un programma che irrompe in un palinsesto accartocciato sugli stessi linguaggi (spesso improntato al low cost). La capacità di Pio e Amedeo di parlare al (e scimmiottare il) Paese si è evoluta e non snaturata con il passaggio su Canale 5 in prima Serata. Qualche dubbio sul fatto che siano politicamente scorretti, piuttosto non sono politicamente corretti; la differenza è sottile. 8 a La Vacinada, nuovo singolo di Checco Zalone. Per la sua ultima fatica comico-musicale, il mattatore pugliese è riuscito a coinvolgere niente meno che il premio Oscar Helen Mirren, da anni residente in una masseria salentina. Zalone ha scelto ancora una volta ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 4 maggio 2021) Pio e Amedeo9 a. Non è stato il varietà perfetto ma di sicuro un buon inizio. Due volti non canonici, grandi ospiti, un programma che irrompe in un palinsesto accartocciato sugli stessi linguaggi (spesso improntato al low cost). La capacità di Pio e Amedeo di parlare al (e scimmiottare il) Paese si è evoluta e non snaturata con il passaggio su Canale 5 in primata. Qualche dubbio sul fatto che siano politicamente scorretti, piuttosto non sono politicamente corretti; la differenza è sottile. 8 a La Vacinada, nuovo singolo di Checco. Per la sua ultima fatica comico-musicale, il mattatore pugliese è riuscito a coinvolgere niente meno che il premio Oscar Helen Mirren, da anni residente in una masseria salentina.ha scelto ancora una volta ...

Mattiabuonocore : 7 a #LoveVictor. La serie Star racconta i turbamenti adolescenziali di un ragazzino che si scopre omosessuale mostr… - Mattiabuonocore : 9 a Felicissima Sera. Non è stato il varietà perfetto ma di sicuro un buon inizio. Due volti non canonici, grandi o… - Mattiabuonocore : 6 a Vera Gemma. Ha mostrato un carattere tutt’altro che docile perdendo però ogni televoto. Troppo protagonista, tr… - Mattiabuonocore : Voto 3 a Il Filo Rosso. I precedenti in quella fascia rendevano arduo il compito di Paola Perego ma dopo mesi di me… - fantapiu3 : I voti #fantacalcio #Fantagazzetta della 34ªdi #SerieA #pagelle #votifantacalcio #BolognaFiorentina #NapoliCagliari… -