Luana D'Orazio, l'appello della madre: "Sul lavoro non devono morire né ventenni né più anziani, sono tutte vite umane" (Di martedì 4 maggio 2021) Sua figlia "era contenta del lavoro che svolgeva anche se poi tutti i lavori possono pesare, anche i più leggeri, ma le piaceva lavorare", voleva "costruirsi un futuro perché era fidanzata da due anni". Emma Marrazzo, la madre di Luana D'Orazio, l'operaia 22enne rimasta vittima di un incidente sul lavoro in un'azienda tessile del Pratese, ricorda così una giovane "bella, buona e umile", che aveva interrotto gli studi dopo la nascita del figlio, oggi di 5 anni e mezzo. Il giorno dopo aver perso sua figlia, trova la forza per lanciare un appello, affinché tragedie come quella avvenuta lunedì non si ripetano: "Sul lavoro non devono morire né ventenni, né trentenni, né più anziani, sono tutte vite umane".

