L’attenzione della Procura di Bergamo sulla frana di Tavernola

La Procura di Bergamo ha avviato un'indagine conoscitiva sulla frana di Tavernola. Sta acquisendo documenti, come le relazioni delle università di Bologna e di Firenze e lo studio di Brescia, effettuati per capire quale sia il miglior modo di mettere in sicurezza il versante del monte Saresano, minacciato da una frana di più di due milioni di metri cubi. Non c'è un fascicolo ma, appunto un avvio di indagine a carico di ignoti (modello 45), centrato sul tema sicurezza. Il punto più recente sulla questione frana è stato fatto durante l'ultima audizione parlamentare nelle commissione ambiente e difesa: "I materiali pericolosi sono già stati rimossi in toto, mentre quelli non pericolosi saranno subito tolti. Per tutti gli altri materiali presenti nello ...

