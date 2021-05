Internazionali di Roma con il pubblico | occuperà 25% dei posti

(Di martedì 4 maggio 2021) AGI - Glididi tennis, in programma dall'8 al 16 maggio, si disputeranno con ilal 25% della capienza a partire dagli ottavi. Lo ha confermato Angelo Binaghi alla presentazione ufficiale della 78esima edizione degliBNL d'Italia. Le partite saranno anticipate di un'ora. "Giovedì venerdì, sabato e domenica possono entrare spettatori fino al 25% degli impianti", ha spiegato, "abbiamo realizzato tre cluster: al campo centrale, al Grand stand arena e al 'Nicola Pietrangeli'. Saranno tutti con percorsi separati. Tutti gli spettatori dovranno indossare mascherine ffp2 e daremo tanto gel igienizzante". "Anticipiamo di un'ora le partite che la mattina inizieranno alle 10, mentre le gare serali saranno alle 18 e alle 19 sul Centrale e sulla Grand stand arena per rispettare il ...

ARLC69 : @angelomangiante che trasmette dal foro italico parlando degli internazionali di #tennis . Ma il ritorno con il… - TennisWorldit : Internazionali d'Italia, la decisione del Governo sulla presenza del pubblico a Roma - pietroscogna : RT @Ubitennis: Internazionali: a Roma ci sarà pubblico al 25% della capienza dagli ottavi di finale - Ubitennis : Internazionali: a Roma ci sarà pubblico al 25% della capienza dagli ottavi di finale - zazoomblog : Internazionali d’Italia 2021 Roma: Giorgi Trevisan e Cocciaretto wild card nel WTA 1000 capitolino. Errani e Paolin… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Roma

Alida " è stato uno dei pochissimi documentariad essere selezionato ufficialmente nell'edizione2020 di Cannes Classics, la ...E dopo l'anteprima mondiale alla Festa del Cinema di, e ......sulle città d'arte di media dimensione - da Caserta a Siracusa - e sui grandi centri come, ... Rafforzata anche la frequenza sui collegamenticon più di 30 città collegate: Strasburgo ...La conferma di Binaghi: per il torneo dall'8 al 16 maggio impianti con percorsi separati anti-Covid e partite anticipate di un'ora per il coprifuoco ...Diabete tipo 2 e obesità: 1 paziente su 5 non ha fatto visita per lockdown. 1 paziente su 2 ha segnalato la sospensione delle normali visite di controllo ...