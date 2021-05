Inferno nel cuore della città, 2 morti e 15 feriti. Chiara è morta sul colpo. Alessia si è spenta in ospedale, avevano 20 anni (Di martedì 4 maggio 2021) Un incidente terribile nel pomeriggio di ieri a Palermo, lungo viale regione siciliana, è costato la vita a due ragazze di appena 20 anni. Chiara Zami è morta sul colpo. Alessia Bomarrito si è spenta in ospedale poche ore dopo dove i medici stavano tentando di salvarle la vita. Arrivata in condizioni disperate, per Alessia non c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi che sono arrivati suoi social. “Riposa in pace, ti ricorderò sempre con quel sorriso che non tramonta mai”, scrive un’amica di Chiara. “Riposa in pace bellissimo angelo”, scrive un’altra. “Non riesco a trovare le parole, perché davvero parole non esistono”, scrive invece un’amica di Alessia. Non è ancora Chiara la dinamica ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Un incidente terribile nel pomeriggio di ieri a Palermo, lungo viale regione siciliana, è costato la vita a due ragazze di appena 20Zami èsulBomarrito si èinpoche ore dopo dove i medici stavano tentando di salvarle la vita. Arrivata in condizioni disperate, pernon c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi che sono arrivati suoi social. “Riposa in pace, ti ricorderò sempre con quel sorriso che non tramonta mai”, scrive un’amica di. “Riposa in pace bellissimo angelo”, scrive un’altra. “Non riesco a trovare le parole, perché davvero parole non esistono”, scrive invece un’amica di. Non è ancorala dinamica ...

albertoangela : Ecco la copertina del secondo volume della Trilogia di Nerone, L’inferno su Roma, edito da @harpercollinsIT, in usc… - GASirianni : RT @RescueMed: 95 persone respinte verso l'inferno della #Libia. Ecco come l'Italia ha ordinato a una nave mercantile di assistere all’enne… - Fusillide : RT @RescueMed: 95 persone respinte verso l'inferno della #Libia. Ecco come l'Italia ha ordinato a una nave mercantile di assistere all’enne… - Chrid73037734 : RT @RescueMed: 95 persone respinte verso l'inferno della #Libia. Ecco come l'Italia ha ordinato a una nave mercantile di assistere all’enne… - Ros36292999 : RT @RescueMed: 95 persone respinte verso l'inferno della #Libia. Ecco come l'Italia ha ordinato a una nave mercantile di assistere all’enne… -