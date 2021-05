Infermieri costretti a fare gli OSS: 30.000 euro di risarcimento per demansionamento. Esulta Nursind. (Di martedì 4 maggio 2021) Vittoria in tribunale per Nursind dopo anni di battaglia. Infermieri erano costretti a fare gli OSS: 30.000 euro di risarcimento per demansionamento. “Un altro tassello che si aggiunge alla dura battaglia sindacale per la conquista dei diritti negati agli Infermieri”. Lo comunica Salvatore Vaccaro, vice-segretario nazionale Nursind. Il sindacalista parla di “una vittoria storica dal punto di vista del risarcimento del danno con quantificazioni che vanno ben oltre il 30.000 euro a dipendente per diversi dipendenti che da moltissimi anni vengono demansionati e sfruttati”. La sentenza, spiegano da Nursind, vede soccombere in questo caso l’azienda Cannizzaro di Catania. ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Vittoria in tribunale perdopo anni di battaglia.eranogli OSS: 30.000diper. “Un altro tassello che si aggiunge alla dura battaglia sindacale per la conquista dei diritti negati agli”. Lo comunica Salvatore Vaccaro, vice-segretario nazionale. Il sindacalista parla di “una vittoria storica dal punto di vista deldel danno con quantificazioni che vanno ben oltre il 30.000a dipendente per diversi dipendenti che da moltissimi anni vengono demansionati e sfruttati”. La sentenza, spiegano da, vede soccombere in questo caso l’azienda Cannizzaro di Catania. ...

advgiornalista : RT @AssoCare: “Un altro tassello che si aggiunge alla dura battaglia sindacale per la conquista dei diritti negati agli infermieri” così Sa… - advgiornalista : Vittoria in tribunale per Nursind dopo anni di battaglia. Infermieri erano costretti a fare gli OSS: 30.000 euro di… - AssoCare : “Un altro tassello che si aggiunge alla dura battaglia sindacale per la conquista dei diritti negati agli infermier… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Infermieri costretti a fare gli oss: fino a 30.000 euro di risarcimento danni: Il Giudice del Lavoro del Trib… - NurseTimes : ?? Nurse Times Infermieri costretti a fare gli oss: fino a 30.000 euro di risarcimento danni: Il Giudice del Lavoro… -