Giorgio Manetti attacca Gemma Galgani ma lei risponde a tono: “E’ lui che deve dire grazie a me” (Di martedì 4 maggio 2021) Giorgio Manetti, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si scaglia contro Gemma Galgani che risponde a tono L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 4 maggio 2021), ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si scaglia controcheL'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

geppy2911 : GIORGIO MANETTI: Gemma Galgani 'vive solo per quello'. L'ex Manetti la u... - AlessiofFratini : Che persone famose avete incontrato? Inizio io: Giorgio Manetti di Uomini e donne. L’ho incontrato ai gigli a Firen… - infoitcultura : Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna per Gemma? La reazione dei fans - EleonoraDAmore : @CelePistillo Bassetti sarà il nuovo Giorgio Manetti per la gioia di #Gemma - MondoTV241 : Dopo Giorgio Manetti e Sossio Aruta un altro ex cavaliere di Uomini e Donne debutta come attore. Ecco di chi si tra… -