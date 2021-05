Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 4 maggio 2021 (Di martedì 4 maggio 2021) stasera, 4 maggio 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Tra gli argomenti previsti, ancora l’inchiesta sulle occupazioni abusive di case private, un fenomeno che appare molto diffuso in tutta Italia, da Catania a Bolzano, da Roma a Milano. Con nuove storie e testimonianze, si racconterà la difficoltà dei piccoli proprietari di casa che talvolta subiscono persino minacce e violenze da parte degli inquilini morosi. Durante le tre ore di diretta, ampio spazio sarà poi dedicato al caso Fedez e a una riflessione sulla libertà d’espressione: il cantante ha accusato la Rai di un tentativo di censura per il suo discorso in occasione del concerto del Primo maggio, con una conseguente ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 4 maggio 2021), 4, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Tra gli argomenti previsti, ancora l’inchiesta sulle occupazioni abusive di case private, un fenomeno che appare molto diffuso in tutta Italia, da Catania a Bolzano, da Roma a Milano. Con nuove storie e testimonianze, si racconterà la difficoltà dei piccoli proprietari di casa che talvolta subiscono persino minacce e violenze da parte degli inquilini morosi. Durante le tre ore di diretta, ampio spazio sarà poi dedicato al caso Fedez e a una riflessione sulla libertà d’espressione: il cantante ha accusato la Rai di un tentativo di censura per il suo discorso in occasione del concerto del Primo, con una conseguente ...

