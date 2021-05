F1, GP Spagna 2021: programma e circuito (Di martedì 4 maggio 2021) Archiviata la gara a Portimao, la F1 fa tappa a Barcellona per il GP di Spagna, quarto appuntamento del campionato 2021. Team e piloti arriveranno a Montmelò senza però poter contare sui test invernali, che nel 2021 sono stati svolti esclusivamente sul circuito di Sakhir in Bahrain. Un’ulteriore novità riguarda la curva 10. Dopo la trasformazione in un imbuto di circa 45°, una curva violenta con un alto rischio di contatto, la Caixa è stata ridisegnata. Adesso la curva 10 è tornata ad assomigliare al disegno originale, con un raggio notevolmente più morbido. Le zone DRS saranno due: sul rettilineo principale che porta alla prima chicane, e dopo la Campsa sul rettilineo di ritorno che porta alla Caixa. Il tracciato ha una lunghezza di 4,675 km e i giri da percorrere in gara saranno 66. Il programma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Archiviata la gara a Portimao, la F1 fa tappa a Barcellona per il GP di, quarto appuntamento del campionato. Team e piloti arriveranno a Montmelò senza però poter contare sui test invernali, che nelsono stati svolti esclusivamente suldi Sakhir in Bahrain. Un’ulteriore novità riguarda la curva 10. Dopo la trasformazione in un imbuto di circa 45°, una curva violenta con un alto rischio di contatto, la Caixa è stata ridisegnata. Adesso la curva 10 è tornata ad assomigliare al disegno originale, con un raggio notevolmente più morbido. Le zone DRS saranno due: sul rettilineo principale che porta alla prima chicane, e dopo la Campsa sul rettilineo di ritorno che porta alla Caixa. Il tracciato ha una lunghezza di 4,675 km e i giri da percorrere in gara saranno 66. Il...

SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? È UN DIGGIA DA IMPAZZIRE A JEREZ (?? #Moto2) ???? ???? Doppietta italiana con Bez secondo! Il resoconto ?… - enpaonlus : Covid in Spagna, a Pamplona annullata anche quest’anno la corsa dei tori - gilnar76 : Fabiàn, rifiutato ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - CatelliRossella : Spagna: seggi aperti a Madrid per le elezioni amministrative - Europa - ANSA -