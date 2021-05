Esclusiva: Gattuso-Fiorentina, lavori in corso e pole confermata. Commisso vuole accontentarlo (Di martedì 4 maggio 2021) Rino Gattuso fuori dai giochi per la panchina della Fiorentina? Assolutamente no, la partita resta aperta, apertissima. E Commisso vuole accontentare l’allenatore calabrese, sua prima scelta già nell’inverno del 2019 quando Ringhio aveva poi deciso di andare al Napoli. Come più volte raccontato, Gattuso ha chiesto una squadra che corrisponda alla sua filosofia di gioco: ci sono diverse cose da cambiare, ma la disponibilità è quella di costruire una Viola competitiva. Un obiettivo possibile è Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli, ma occhio sempre alla Roma con Sarri in panchina. Ecco perché Gattuso resta in pole, i contatti procedono. Juric almeno oggi è un’alternativa, mentre De Zerbi è fuori dai giochi, con lo Shakhtar che aspetta il via libera dopo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Rinofuori dai giochi per la panchina della? Assolutamente no, la partita resta aperta, apertissima. Eaccontentare l’allenatore calabrese, sua prima scelta già nell’inverno del 2019 quando Ringhio aveva poi deciso di andare al Napoli. Come più volte raccontato,ha chiesto una squadra che corrisponda alla sua filosofia di gioco: ci sono diverse cose da cambiare, ma la disponibilità è quella di costruire una Viola competitiva. Un obiettivo possibile è Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli, ma occhio sempre alla Roma con Sarri in panchina. Ecco perchéresta in, i contatti procedono. Juric almeno oggi è un’alternativa, mentre De Zerbi è fuori dai giochi, con lo Shakhtar che aspetta il via libera dopo ...

