«Emily in Paris»: arriva la seconda stagione (Di martedì 4 maggio 2021) Sapevamo che Netflix non avrebbe rinunciato a una gallina dalle uova d'oro come Emily in Paris, e così è stato. Dopo il successo (e la pioggia di critiche) della prima stagione, considerata da alcuni come un prodotto superficiale legato a un'immagine stereotipata non solo dei francesi ma anche degli europei, il colosso streaming annuncia le riprese delle seconda stagione in un video che vede tutti i protagonisti, da Lily Collins a Philippine Leroy-Beaulieu, ringalluzziti all'idea di poter tornare di nuovo sul set. La serie, ideata da Darren Star, lo stesso di Sex and the City, riprenderà la storia lì dove si era interrotta, concentrando le riprese a Parigi, a Saint-Tropez e ad altre località francesi non ancora rivelate alla stampa. https://twitter.com/NetflixIT/status/1389218776164585473

