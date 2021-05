Ddl Zan, Pillon “Istigazione a discriminazione vuol dire tutto e niente” (Di martedì 4 maggio 2021) “Il reato di Istigazione alla discriminazione vuol dire tutto e non vuol dire niente. Se io dico che i bambini devono crescere con mamma e papà sto discriminando qualcuno?”. Lo afferma il senatore della Lega Simone Pillon, in merito al ddl Zan contro l’omofobia. sfe/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) “Il reato diallae non. Se io dico che i bambini devono crescere con mamma e papà sto discriminando qualcuno?”. Lo afferma il senatore della Lega Simone, in merito al ddl Zan contro l’omofobia. sfe/trg su Il Corriere della Città.

_arianna : Le critiche contro il DDL Zan smontate pezzo per pezzo | @crialicata - NicolaPorro : I 3 lati oscuri del #ddlZan, illustrati in modo facile facile. Li capirebbe anche un 'comunista col Rolex'. E… - marattin : L’argomento più forte usato da coloro che si oppongono al DDL Zan è che non ci sarebbe bisogno dell’aggiunta delle… - M4xi3rrant : @doluccia16 sta scritto pure nel DDL Zan - LeoFiorino : RT @InMonsterland: Che poi il DDL Zan è un’altra finestra di Overton per altro -