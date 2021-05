D’Amato | dati in diminuzione | ma attenzione a varianti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma – “C’e’ una tendenza a mantenere il valore RT sotto l’1, cosi’ come sono in leggera ma progressivai tassi di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Bisogna pero’ mantenere alto il livello diperche’ in questo momento la nostrae’ legata alledel virus”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, intervenendo in commissione Sanita’. Ricordando i 23 casi positivi riscontrati sul volo proveniente dall’India atterrato la scorsa settimana a Fiumicino, da cui e’ emerso un solo caso acclarato di variante indiana,ha rinnovato l’invito “a coordinare in maniera piu’ forte, a livello europeo, l’attivita’ di monitoraggio e screening, per evitare che tutto il peso ricada sul Lazio, ...