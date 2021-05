Covid | le notizie di oggi Un quarto della popolazione ha ricevuto almeno una dose LIVE

(Di martedì 4 maggio 2021) Il generale Figliuolo: "Dobbiamo usare Astrazeneca anche per gli under 60". Secondo il commissario straordinario per l'emergenza"se non si useranno tutti i vaccini la campagna non raggiungerà i risultati voluti". Il tasso di positività nazionale scende intanto al 4,9%. Attesa per la convocazione di Draghi sul Recovery plan. Prende forma il dl Sostegni bis: nuovi ristori e mutui per gli under 36

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

Continuano a morire i dottori. Sono saliti a 359 infatti i medici morti in Italia durante la pandemia di- 19. Ziad Zawaideh , medico di medicina generale, in pensione, ma ancora in attività come cardiologo, è l'ultima vittima ricordata nell'elenco cadutì aggiornato dalla Federazione nazionale ...04 mag 11:40, l'Ema avvia l'esame del vaccino di Sinovac L'Ema ha avviato l'esame (in 'rolling review') del vaccino sviluppato dalla cinese Sinovac. Lo annuncia l'Agenzia europea su Twitter. 04 ...Nato a Saluzzo, da decenni abitava a Cervasca. Il ricordo dei familiari: « A inizio degli Anni ‘80 fu tra i fondatori della cooperativa Guide Alpi Marittime, che per la prima volta coordinava l’attivi ...MILANO. In Lombardia al momento non sono presenti casi di variante indiana. La conferma è arrivata dalla vicepresindente – nonché assessora al Welfare - Letizia Moratti interrogata in aula al Pirellon ...