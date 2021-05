Coronavirus, i dati del 4 maggio: 67 nuovi positivi a Monza e in Brianza, tasso di positività al 3,4% in Lombardia (Di martedì 4 maggio 2021) Il bollettino della Regione per martedì 4 maggio 2021: sono +67 i nuovi positivi Monza e Brianza (secondo giorno di numeri contenuti) e sono +1.354 in Lombardia con 39.365 tamponi effettuati con un tasso di positività di 3,4%. In calo le terapie intensive, crescono gli ingressi negli altri reparti. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 4 maggio 2021) Il bollettino della Regione per martedì 42021: sono +67 i(secondo giorno di numeri contenuti) e sono +1.354 incon 39.365 tamponi effettuati con undità di 3,4%. In calo le terapie intensive, crescono gli ingressi negli altri reparti.

