Calciomercato: Fabian dice no al rinnovo, c’è un nome per il sostituto (Di martedì 4 maggio 2021) La possibilità di vedere lo spagnolo con un’altra maglia nella prossima stagione si fa sempre più concreta La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 4 maggio 2021) La possibilità di vedere lo spagnolo con un’altra maglia nella prossima stagione si fa sempre più concreta La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : Gazzetta - Fabian ha rifiutato il rinnovo: vuole tornare in Spagna e già c'è l'erede - calciomercato_m : MERCATO - Calemme: 'Il Napoli non farà sconti per Koulibaly e Fabian Ruiz, si aspetterà dopo l'Europeo, Spalletti?… - sportli26181512 : Napoli, Koulibaly e Fabián Ruiz verso l'addio: vogliono nuove esperienze: Il Napoli è concentrato sul finale di cam… - tuttonapoli : Koulibaly e Fabian al miglior offerente? Gazzetta: 'Hanno detto di voler fare nuove esperienze' - SiamoPartenopei : Napoli, Gazzetta: Koulibaly e Fabian hanno comunicato la loro decisione alla società -