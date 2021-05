Calcio: Zhang Jindong, 'scudetto traguardo memorabile su strada per tornare grandi' (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. - (Adnkronos) - “Congratulazioni a tutti voi per aver vinto lo scudetto! Dopo 11 anni, con 4 giornate di anticipo l'Inter è ritornata al vertice della Serie A, riportando la gloria al mondo Nerazzurro. Questo è un passo importante all'interno di una nuova era, un traguardo memorabile sulla strada per tornare di nuovo grandi. Esprimo i miei complimenti e quelli di tutto il Gruppo a tutta l'Inter per avere vinto il campionato e avere aggiunto questo scudetto ai trofei Nerazzurri!". Così Zhang Jindong, presidente di Suning e padre del presidente dell'Inter, Steven Zhang, in una lettera a tutta la famiglia nerazzurra, pubblicata sul sito dei campioni d'Italia, a due giorni dalla conquista dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. - (Adnkronos) - “Congratulazioni a tutti voi per aver vinto lo! Dopo 11 anni, con 4 giornate di anticipo l'Inter è ritornata al vertice della Serie A, riportando la gloria al mondo Nerazzurro. Questo è un passo importante all'interno di una nuova era, unsullaperdi nuovo. Esprimo i miei complimenti e quelli di tutto il Gruppo a tutta l'Inter per avere vinto il campionato e avere aggiunto questoai trofei Nerazzurri!". Così, presidente di Suning e padre del presidente dell'Inter, Steven, in una lettera a tutta la famiglia nerazzurra, pubblicata sul sito dei campioni d'Italia, a due giorni dalla conquista dello ...

