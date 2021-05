Brutte notizie in casa Napoli: distrazione alla gamba destra per Koulibaly, via a terapie (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutte notizie in casa Napoli. Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie, alla ripresa degli allenamenti questa mattina. Dopo la gara contro il Cagliari, il Napoli ha ripreso infatti oggi gli allenamenti al Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma sabato alle ore 15 per la 35/a giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con torello e seduta aerobica. Successivamente seduta tecnico tattica e lavoro finalizzato al possesso palla. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoinsi è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato ladi primo grado del gastrocnemio mediale della. Il difensore azzurro ha svoltoripresa degli allenamenti questa mattina. Dopo la gara contro il Cagliari, ilha ripreso infatti oggi gli allenamenti al Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma sabato alle ore 15 per la 35/a giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con torello e seduta aerobica. Successivamente seduta tecnico tattica e lavoro finalizzato al possesso p. ...

