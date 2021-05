Blade Runner | l’edizione speciale The Final Cut

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 4 maggio 2021) Ben pochi di noi non avranno mai sentito parlare di, il classico della fantascienza diretto da Ridley Scott. C’è una novità in arrivo per questo cult cinematografico:Steelbook in 4K., di che parla? Facciamo un breve riassunto di questo film. Ci troviamo nel 2019, e Deckard (interpretato da Rudger Hauer) è unin pensione, incaricato di ritrovare quattro replicanti fuggiti sulla Terra da una colonia extraterrestre. Il cast comprende Harrison Ford e Daryl Hannah, ed è diventato celebre anche per l’iconica scenae sotto la pioggia.2049: Jared Leto parla di Harrison Ford Rudger Hauer e il monologo ...