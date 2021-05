Beppe Braida commenta la sua assenza in studio a L’Isola dei Famosi (Di martedì 4 maggio 2021) Beppe Braida che fine ha fatto? Il rientro degli eliminati de L’Isola dei Famosi in studio quest’anno è un po’ complicato e ne ce siamo accorti tutti. Dopo essere tornati in Italia, infatti, sono tutti costretti a restare in quarantena per due settimane prima di poter riprendere la vita di tutti i giorni. Per questo motivo Akash Kumar, Daniela Martani, Brando Giorgi, Elisa Isoardi e Drusilla Gucci sono andati a trovare Ilary Blasi in studio dopo due settimane dalla loro uscita. Sono rientrati in studio tutti, tranne il visconte Ferdinando (che essendosi ritirato per futili motivi ha perso l’opportunità di ospitate) e Beppe Braida. Quest’ultimo ha dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi la stessa ... Leggi su biccy (Di martedì 4 maggio 2021)che fine ha fatto? Il rientro degli eliminati dedeiinquest’anno è un po’ complicato e ne ce siamo accorti tutti. Dopo essere tornati in Italia, infatti, sono tutti costretti a restare in quarantena per due settimane prima di poter riprendere la vita di tutti i giorni. Per questo motivo Akash Kumar, Daniela Martani, Brando Giorgi, Elisa Isoardi e Drusilla Gucci sono andati a trovare Ilary Blasi indopo due settimane dalla loro uscita. Sono rientrati intutti, tranne il visconte Ferdinando (che essendosi ritirato per futili motivi ha perso l’opportunità di ospitate) e. Quest’ultimo ha dovuto abbandonaredeila stessa ...

cabi43929549 : RT @BITCHYFit: Beppe Braida commenta la sua assenza in studio a L’Isola dei Famosi - BITCHYFit : Beppe Braida commenta la sua assenza in studio a L’Isola dei Famosi - AshlinLuce : Beppe Braida>>>>>Gilles Rocca E ce ne siamo lamentati ??????? #isola - ANNAMARIAPOMARE : @dave7664238245 poteva farlo con gilles, forse sarebbe stato piu calmo oppure col suo amico beppe braida.. la sua v… - infoitcultura : Beppe Braida 'Mia mamma è uscita dal covid'/ 'Papà è in leggerissimo miglioramento..' -