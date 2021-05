Amici 20, le case discografiche hanno fatto la loro scelta: ecco quando usciranno gli album dei cantanti (Di martedì 4 maggio 2021) Finalmente è arrivato il momento che gli allievi di Amici 20 aspettavano con maggiore trepidazione: i contratti con le case discografiche per segnare il loro futuro del mondo della musica dopo la partecipazione al talent show. Amici 20, le case discografiche hanno fatto la loro scelta Aka7even è stato ingaggiato dalla Sony. Deddy e Tancredi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 4 maggio 2021) Finalmente è arrivato il momento che gli allievi di20 aspettavano con maggiore trepidazione: i contratti con leper segnare ilfuturo del mondo della musica dopo la partecipazione al talent show.20, lelaAka7even è stato ingaggiato dalla Sony. Deddy e Tancredi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

_Carabinieri_ : Sempre più famiglie hanno nelle proprie case un amico a quattro zampe, ma spesso senza rispettare quanto previsto i… - AllMusicItalia : Dopo il nostro articolo di qualche settimana fa arrivano le conferme ufficiali... ecco con quali case discografiche… - ZON_Tweet : In gara per la vittoria nella #CategoriaCanto di #Amici20 , #Deddy #Tancredi, @sangionotami e #Aka7even pubblichera… - Lukas08318189 : Londra, gli oligarchi contro la reporter: cause milionarie per il libro sugli amici di Putin… - claraaa415 : @Kiareeeeee Sono usciti finalmente i nomi delle case discografiche che seguiranno i 4 cantanti dopo Amici. Aka and… -