A Roma spunta il murales di Fedez che doma il cavallo Rai (Di martedì 4 maggio 2021) Il caso Fedez e Rai3 trova anche una rappresentazione iconografica: nella notte, in via Podgora a Roma, la strada che costeggia la sede principale della tv pubblica, spunta un murales. L'opera, che porta la firma dello street artist Harry Greb, è intitolata "Non è la Rai" e rappresenta Fedez che doma il cavallo di Viale Mazzini, simbolo della Rai, sul quale sono impresse frasi estratte dal suo discorso di sul palco del primo maggio: ddl Zan, stop omofobia, censura tv pubblica e diritti dei lavoratori. E ad occuparsi di Fedez è tornato Matte Salvini che a margine della presentazione delle proposte della Lega sull'Agricoltura ha detto che "già da prima del Concertone lo avevo invitato a un confronto", ma "per il momento non c'è una risposta. A me ...

