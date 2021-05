Succubus | il provato di uno spin-off satanico – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 3 maggio 2021) Abbiamo, lo-off di Agony che conserva lo stesso spirito viscerale ma vira verso l’azione sfrenata.. La vena provocatoria di Madmind Studio non si è esaurita con Agony, titolo di debutto imperfetto ma capace di attirare l’attenzione grazie a un’estetica brutale nella sua efficace rappresentazione dell’inferno. Sangue, lamenti, scorci danteschi e sussurri perversi sono l’ossatura di un’esperienza intrigante, per quanto svilita da un gameplay a dir poco traballante. Ed è questo uno degli elementi che speriamo abbiano avuto la giusta attenzione da parte del piccolo ma interessante team polacco, mentre ci lanciamo neldella demo di questo … Provati giochi PC WindowsRead More L'articolo, ildi ...

