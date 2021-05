“Sono devastato” Fedez | è ancora bufera dopo il caso Rai | “Cosa mi stanno facendo”

(Di lunedì 3 maggio 2021)ha criticato i ritardi del disegno di legge Zan sull’omofobia attaccando la Lega e denunciando un presunto tentativo di censura da parte di Rai 3 sul contenuto del suo intervento. Ciò è avvenuto al concerto del 1° maggio. Ilad oggi non si stoppa, ela telefonata pubblicata via social dal cantante, è stata diffusa la versione integrale dal punto di vista della Rai. Una chiamata in cui il primo a parlare è Lillo, amico di, che ha tentato di calmare la situazione passando poi il telefono al capo-progetto Massimo Cinque, all’organizzatore Massimo Bonelli e alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani. Lillo ha parlato conavvertendolo che ‘chi di dovere’ volesse parlare proprio con lui. (Continuale foto) Ecco...

benjamn_boliche : RT @fanpage: Dopo lo scontro con la Rai, questo il commento e le parole di #Fedez. - infoitcultura : Scontro Fedez – Rai, il cantante: “Sono devastato, altri artisti hanno vissuto la stessa situazione” - tittyg13 : Capisco la gioia x lo scudetto ma questa è follia dato il momento che viviamo??e a fianco a questo ci sono altri epi… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Dopo lo scontro con la Rai, questo il commento e le parole di #Fedez. - Karlo72624998 : Caso Fedez, Rai sotto attacco. Il cantante: sono devastato. Salvini: polemica tutta di sinistra. Pd e M5s: no alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono devastato

outstream '- aggiunge - non solo è vero che mi hanno chiesto di non fare i nomi dei politici leghisti masicuro che sia successo anche ad altri. Sarebbe interessante indagare ...Massimo Donelli: "Esiste la legge Mammì" Il cantante non ha nascosto di essere, di avere dormito poco o niente e di avere visto che c'è chi mi ha attaccato su tutto : A Il Giornale , il ...Il cantante dopo il discorso del 1° maggio: “Meno male che ho registrato la telefonata e non pensavo di dover arrivare fino a questo punto, ma evidentemente non c'è limite alla vergogna" ...Montecorice, il 70enne non ha esitato a imbracciare il fucile. Ma tra la vegetazione c’era la consorte 64enne: trasportata in ospedale non è in gravi condizioni ...