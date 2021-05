Serie C, aria di playoff e playout: B per Ternana-Perugia-Como, i verdetti dei tre gironi (Di lunedì 3 maggio 2021) tps titleGIRONE A/tps titleNel girone A ha trionfato il Como che ha chiuso il campionato al primo posto e di conseguenza conquistato la promozione in Serie B. Beffata l'Alessandria che si deve "accontentare" del secondo posto davanti al Renate, entrambe accederanno alle fase nazionale degli spareggi. Quarta la Pro Vercelli che giocherà il secondo turno dei playoff, mentre Pro Patria, Lecco, Albinoleffe, Pontedera, Grosseto e Juventus U23 disputeranno il primo turno.CLASSIFICA FINALE:Como 75, Alessandria 68, Renate 65, Pro Vercelli 63, Pro Patria 61, Lecco 60, AlbinoLeffe 57, Pontedera 55, Grosseto 54, Juventus U23 52, Novara 49, Piacenza 49, Olbia 47, Pergolettese 44, Giana Erminio 44, Carrarese 44, Pro Sesto 43, Pistoiese 31, Lucchese 31, Livorno 29.PROMOZIONE IN B: Comoplayoff ... Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) tps titleGIRONE A/tps titleNel girone A ha trionfato ilche ha chiuso il campionato al primo posto e di conseguenza conquistato la promozione inB. Beffata l'Alessandria che si deve "accontentare" del secondo posto davanti al Renate, entrambe accederanno alle fase nazionale degli spareggi. Quarta la Pro Vercelli che giocherà il secondo turno dei, mentre Pro Patria, Lecco, Albinoleffe, Pontedera, Grosseto e Juventus U23 disputeranno il primo turno.CLASSIFICA FINALE:75, Alessandria 68, Renate 65, Pro Vercelli 63, Pro Patria 61, Lecco 60, AlbinoLeffe 57, Pontedera 55, Grosseto 54, Juventus U23 52, Novara 49, Piacenza 49, Olbia 47, Pergolettese 44, Giana Erminio 44, Carrarese 44, Pro Sesto 43, Pistoiese 31, Lucchese 31, Livorno 29.PROMOZIONE IN B:...

