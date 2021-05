Serie A: Torino - Parma 1 - 0, emiliani retrocessi (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Torino batte il Parma 1 - 0 nel posticipo della 34/a giornata del campionato di Serie A. La rete di Vojvoda al 18' st condanna gli emiliani alla matematica retrocessione in Serie B. Dopo il Crotone ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilbatte il1 - 0 nel posticipo della 34/a giornata del campionato diA. La rete di Vojvoda al 18' st condanna glialla matematicaone inB. Dopo il Crotone ...

