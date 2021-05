Ricoverato Ubaldo Righetti: l’ex calciatore ha avuto un infarto (Di lunedì 3 maggio 2021) l’ex difensore della Roma Ubaldo Righetti colpito da un infarto mentre giocava a padel con amici: è Ricoverato all’ospedale Sant’Andrea. Paura per Ubaldo Righetti, colpito da un malore lunedì pomeriggio. l’ex difensore della Roma si è sentito male nel corso di una partita a padel con amici ed ora si trova Ricoverato all’ospedale Sant’Andrea. Durante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 3 maggio 2021)difensore della Romacolpito da unmentre giocava a padel con amici: èall’ospedale Sant’Andrea. Paura per, colpito da un malore lunedì pomeriggio.difensore della Roma si è sentito male nel corso di una partita a padel con amici ed ora si trovaall’ospedale Sant’Andrea. Durante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

