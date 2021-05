Riccardo Guarnieri e Roberta smascherati: fingono la crisi per la fama? (Di lunedì 3 maggio 2021) Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua sono due personaggi molto noti al pubblico dei programmi di Maria De Filippi; coppia formatasi a Uomini e Donne sembrerebbe in crisi ma, stando alle affermazioni di Amedeo Venza, questa sarebbe solamente una messa in scena per essere chiamati da Witty tv per partecipare a Temptation Island. Scopriamo insieme i retroscena di questa indiscrezione. Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua sono finiti nel mirino Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 3 maggio 2021)di Padua sono due personaggi molto noti al pubblico dei programmi di Maria De Filippi; coppia formatasi a Uomini e Donne sembrerebbe inma, stando alle affermazioni di Amedeo Venza, questa sarebbe solamente una messa in scena per essere chiamati da Witty tv per partecipare a Temptation Island. Scopriamo insieme i retroscena di questa indiscrezione.di Padua sono finiti nel mirino Articolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ai ferri corti. La lite sotto gli occhi di Ida Platano che sor… - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne del 02-05-2021: ecco come stanno davvero le cose tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarn… - __ladyf : UeD, Riccardo Guarnieri: 'Roberta si sta allontanando da me' - IsaeChia : #Anticipazioni #UominieDonne del 2/05/2021: ecco come stanno davvero le cose tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarni… - ElisaDiGiacomo : U&D, Riccardo Guarnieri sulla relazione con Di Padua: 'Credo si stia un po' allontanando' -