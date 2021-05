Quando riaprono i ristoranti? Ultime novità maggio e giugno | all’aperto e al chiuso

(Di lunedì 3 maggio 2021) Con il nuovo decreto in vigore dal 26 aprile cominciano a delinearsi le prime riaperture. Ma? Con il ritorno della zona gialla, questi riapriranno, ma solo, sia a pranzo che a cena (coprifuoco però confermato alle ore 22). In zona arancione e rossa si continuerà con l’asporto e il domicilio, ma non si potranno ricevere i clienti. Queste riaperture saranno già possibili da lunedì 26 aprile, mentre dall’1è previsto che ipotranno aprire anche al, per il momento solo a pranzo ma probabilmente la misura potrà essere estesa anche alla sera, anche in virtù di una probabile rimodulazione del coprifuoco. SportFace.

