Petrolio: chiude in rialzo a New York 64,47 dollari

Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,43% a 64,47 dollari al barile.

3 maggio 2021

