Migranti, Mezzaluna Rossa: 50 morti in un naufragio al largo della Libia (Di lunedì 3 maggio 2021) Ieri 95 persone alla deriva, "intercettate, soccorse in mare e riportate a Tripoli questa notte dalla Guardia costiera libica" scrive Unhcr su Twitter. "Oltre 700 in pochi giorni" Leggi su rainews (Di lunedì 3 maggio 2021) Ieri 95 persone alla deriva, "intercettate, soccorse in mare e riportate a Tripoli questa notte dalla Guardia costiera libica" scrive Unhcr su Twitter. "Oltre 700 in pochi giorni"

