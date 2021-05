Michele Bravi contro Pio e Amedeo | «Ci ho messo anni per raccontare il mio amore per un ragazzo Le parole hanno un valore»

(Di lunedì 3 maggio 2021) . Non solo Fedez. Ieri, durante il concertone, un altro monologo ha scosso le coscienze di molti telespettatori. Si tratta di quello di, il cantante di Città di Castello, grande amico del rapper milanese., senza citarli, ha risposto alleversedi Pio epronunciate nel corso dell’ultima puntata di Felicissima Sera. I comici pugliesi avevano recitato un monologoil politically correct, con il rischio però di sdoganare insulti omofobi «Nemmeno ricchione si può dire più –detto – ma è sempre l’intenzione il problema. Così noi dobbiamo combattere l’ignorante e lo stolto. Se vi chiamano ricchioni, voi ridetegli in faccia perché la cattiveria non risiede nella lingua e nel mondo ma ...

stanzaselvaggia : Hanno fatto meno rumore ieri, ma le parole di Michele Bravi sono state bellissime. - pietroraffa : Ieri Michele Bravi ha parlato dell'importanza nell'uso delle parole. Spiegando che sono importanti tanto quanto l… - repubblica : Michele Bravi: 'Le parole pesano, ci ho messo anni per dire che amavo un uomo' - lous_milkshake : RT @miserablelemon: Dite che le persone famose appartenenti alla comunità lgbt+ non fanno niente ma Michele Bravi ieri ha fatto un discorso… - lisameyerildra1 : Il fatto che Michele Bravi abbia fatto un discorso toccante ma sia passato sottotono rispetto ad altro fa male al… -

... quali Emma Marrone, Ermal Meta ee altri volti noti del mondo dello spettacolo , come Gabriele Muccino, Debora Villa, Donatella Versace e Costantino della Gherardesca.Malgy si sfoga e parla delle battute dei due comici di Felicissima Sera. Da Vladimir Luxuria e Bianca Balti a, sono molti i volti noti che hanno criticato i siparietti di Pio e Amedeo . Oggi anche Cristiano Malgioglio ha detto la sua sui due comici. Probabilmente il cantautore si riferisce ...