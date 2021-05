Lo chef Giancarlo Morelli e il lusso della sua materia prima (Di lunedì 3 maggio 2021) All'interno del bellissimo hotel 5 stelle VIU in zona Monumentale, a Milano, si trovano i ristoranti di Giancarlo Morelli. Qui lo chef stellato pluripremiato, imprenditore accorto e lungimirante con una lunga lista di riconoscimenti nell'alta ristorazione, prepara le sue delizie per il palato. Che si possono gustare nella cucina a vista del "Bulk", il bar bistrot dell'hotel curato da Morelli e, in fondo ad un elegante corridoio, nel vero e proprio ristorante gourmet che porta il nome del titolare. Piatti che sorprendono, gustosi e originali, tutti preparati con un'eccellente materia prima che lo chef sceglie con un'attenzione meticolosa sino nel più piccolo particolare. A guidare la filosofia di entrambi i ristoranti è quella che da sempre contraddistingue ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) All'interno del bellissimo hotel 5 stelle VIU in zona Monumentale, a Milano, si trovano i ristoranti di. Qui lostellato pluripremiato, imprenditore accorto e lungimirante con una lunga lista di riconoscimenti nell'alta ristorazione, prepara le sue delizie per il palato. Che si possono gustare nella cucina a vista del "Bulk", il bar bistrot dell'hotel curato dae, in fondo ad un elegante corridoio, nel vero e proprio ristorante gourmet che porta il nome del titolare. Piatti che sorprendono, gustosi e originali, tutti preparati con un'eccellenteche losceglie con un'attenzione meticolosa sino nel più piccolo particolare. A guidare la filosofia di entrambi i ristoranti è quella che da sempre contraddistingue ...

