Il ristoratore che usa una tenda per riparare i clienti dalla pioggia e viene multato (Di lunedì 3 maggio 2021) Quattrocento euro di sanzione e 24 ore di chiusura. La rabbia del titolare punito per la copertura della veranda e per un tavolo sulla porta: 'Il ricircolo d'aria c'era, ho seguito le regole. Adesso ...

AdriMCMLXI : @ciropellegrino chissà perchè nel titolo si parla di veranda, mentre leggendo l'articolo si evince che il ristorato… - redroby5 : @Lucrezi97533276 La risposta di Sala . Dare le multe nooo, un ristoratore che non ha mai aperto se non distanzia pr… - Marc852835993 : RT @sabrina__sf: Porti sempre aperti, mentre un ristoratore di Firenze, che tira una tenda per proteggere i clienti dalla pioggia, 400 euro… - KikkaMargherita : RT @Caos_Ordinato: Immaginate per un attimo una persona che è stata multata in questi mesi. Dal ristoratore, al privato cittadino. Colori,… - ChiaraAndrea_B : @MaxxGhe Ah sia chiaro, fossi un ristoratore di Milano oggi farei il ca... che mi pare. Servizio al banco, al tavolo, all’interno etc. -