Emma riparte in tour: a luglio la sua tappa napoletana (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Emma riparte in tour a giugno e luglio per celebrare i suoi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti "Fortuna". Sono confermate a giugno le seguenti date di recupero del "Fortuna Live 2021" di Emma: 3 giugno Lignano Sabbiadoro (UD) (recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021); 6 giugno Arena di Verona (recupero della data di Verona del 25 maggio 2020), i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, 7 e 8 giugno in base alla capienza stabilita dalle normative anticovid; 12 giugno Taormina (ME) (recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021), i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 12 e il 13giugno; 18 giugno Roma (recupero della ...

