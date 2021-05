Dl imprese | settimana decisiva Ecco le novità

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) –per il Dl, che dovrà mettere sul piatto nuovi aiuti più mirati sui settori e sulleche hanno accusato maggiormente l’impatto della pandemia, sfruttando i 40 miliardi di scostamento di bilancio approvato dal Parlamento. Il decreto Sostegni bis potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri fra giovedì e venerdì. Un nuovo pacchetto di aiuti che assorbirà circa 38 miliardi sui 40 complessivi di scostamento, di cui 22 miliardi per risarcire ledi due mesi di fermo. Potrebbe essere introdotto il doppio meccanismo per il calcolo del ristoro: quello del fatturato adottato sinora e quello dei recupero dei costi fissi che probabilmente richiederà tempi più lunghi. Fra levi potrebbe essere anche un “una tamtum” per gli stagionali ...

(Teleborsa) – Settimana decisiva per il Dl Imprese, che dovrà mettere sul piatto nuovi aiuti più mirati sui settori e sulle imprese che hanno accusato maggiormente l'impatto della pandemia ...