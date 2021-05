Coronavirus, 5.948 nuovi casi e 256 decessi in 24 ore (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.948 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 9.148) a fronte di 121.829 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 4,88%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 256 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 144 registrati ieri.I guariti sono 13.038 e gli attuali positivi scendono a 423.558 (7.348 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 18.395, le terapie intensive sono a 2.490 ricoverati con 121 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 402.673 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Campania (959), seguita da Sicilia (734), e Lazio (661). (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.948 idiin Italia (ieri 9.148) a fronte di 121.829 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 4,88%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 256 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 144 registrati ieri.I guariti sono 13.038 e gli attuali positivi scendono a 423.558 (7.348 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 18.395, le terapie intensive sono a 2.490 ricoverati con 121ingressi. In isolamento domiciliare sono 402.673 persone. La regione con il maggior numero diè la Campania (959), seguita da Sicilia (734), e Lazio (661). (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

