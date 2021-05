Come Salvini ha perso su tutti i fronti la sfida con Fedez (Di lunedì 3 maggio 2021) Il percorso è in linea con la storia della Lega. All’inizio era tutto un “Prima il Veneto”; poi è diventato un “Prima la Padania”, seguito da “Prima il Nord”. Alla fine, per uno scopo meramente elettorale, tutti questi slogan hanno esteso i propri confini arrivando a quel famoso “Prima gli italiani”, motto che ha condizionato e condiziona tutt’ora la dialettica del nuovo Carroccio. Questo metodo, a grandi linee, è stato portato avanti da Matteo Salvini anche nella gestione del “caso Fedez”: prima le accuse preventive, poi l’attacco al “baffo sul cappello” del rapper sul palco del Primo Maggio. Alla fine il tentativo di “pace” Come se nulla fosse accaduto e Come se le bufale narrate nei confronti del ddl Zan da molti esponenti della Lega non fossero mai state pronunciate. Quel che è ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Il percorso è in linea con la storia della Lega. All’inizio era tutto un “Prima il Veneto”; poi è diventato un “Prima la Padania”, seguito da “Prima il Nord”. Alla fine, per uno scopo meramente elettorale,questi slogan hanno esteso i propri confini arrivando a quel famoso “Prima gli italiani”, motto che ha condizionato e condiziona tutt’ora la dialettica del nuovo Carroccio. Questo metodo, a grandi linee, è stato portato avanti da Matteoanche nella gestione del “caso”: prima le accuse preventive, poi l’attacco al “baffo sul cappello” del rapper sul palco del Primo Maggio. Alla fine il tentativo di “pace”se nulla fosse accaduto ese le bufale narrate nei condel ddl Zan da molti esponenti della Lega non fossero mai state pronunciate. Quel che è ...

