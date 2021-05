Ciro Grillo, nuovo avviso di conclusione indagini. Modificato un capo di imputazione e depositati interrogatori indagati (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuova chiusura indagini per l’inchiesta della Procura di Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo in cui sono indagati quattro giovani tra cui Ciro Grillo, figlio di Beppe fondatore del M5s. Gli inquirenti hanno depositato il nuovo avviso di conclusione indagine gli interrogatori dei quattro indagati: Ciro Grillo, Edoardo Capetta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Ad accusarli, nel luglio del 2019, una studentessa di 19 anni in vacanza in Costa Smeralda che a distanza di nove giorni dai fatti ha raccontato ai carabinieri quanto avvenuto nella villa dove lei e la sua amica era andate in compagnia dei quattro ragazzi. Rimangono le accuse di violenza sessuale di gruppo, mentre è stato ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuova chiusuraper l’inchiesta della Procura di Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo in cui sonoquattro giovani tra cui, figlio di Beppe fondatore del M5s. Gli inquirenti hanno depositato ildiindagine glidei quattro, Edoardo Capetta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Ad accusarli, nel luglio del 2019, una studentessa di 19 anni in vacanza in Costa Smeralda che a distanza di nove giorni dai fatti ha raccontato ai carabinieri quanto avvenuto nella villa dove lei e la sua amica era andate in compagnia dei quattro ragazzi. Rimangono le accuse di violenza sessuale di gruppo, mentre è stato ...

