Amici, Lorella Cuccarini: la foto con i figli (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo aver affrontato la settima puntata del serale di Amici, dove Lorella Cuccarini ha ancora un suo allievo in gara, il ballerino Alessandro, la conduttrice e coach del talent ha trascorso una giornata speciale in famiglia. Ieri, infatti, i suoi due figli, gemelli, hanno compiuto 21 anni. Lorella Cuccarini è una delle grandi protagoniste di questa edizione di Amici, dove la conduttrice ha guidato la sua squadra insieme ad Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo aver affrontato la settima puntata del serale di, doveha ancora un suo allievo in gara, il ballerino Alessandro, la conduttrice e coach del talent ha trascorso una giornata speciale in famiglia. Ieri, infatti, i suoi due, gemelli, hanno compiuto 21 anni.è una delle grandi protagoniste di questa edizione di, dove la conduttrice ha guidato la sua squadra insieme ad Articolo completo: dal blog SoloDonna

teresacapitanio : Amici Serale, Lorella Boccia non ce la fa: costretta a lasciare prima lo studio della De Filippi - infoitcultura : Serale Amici 20, ospite Lorella Boccia va via prima, ecco perchè - infoitcultura : Amici Serale, Lorella Boccia non ce la fa: costretta a lasciare prima lo studio della De Filippi - chiara1v : RT @WittyTV: Tutte le skills nascoste di Lorella Boccia in un'intervista assolutamente da non perdere ?? Cliccate subito QUI? @bocciaofficia… - bocciaofficial : RT @WittyTV: Tutte le skills nascoste di Lorella Boccia in un'intervista assolutamente da non perdere ?? Cliccate subito QUI? @bocciaofficia… -