Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021)2 MAGGIO ORE 13:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLASULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VITINIA E VIA PINDARO IN DIREZIONE DI OSTIA SITUAZIONE ANALOGA SU VIA APPIA ALTEZZA CAVA DEI SELCI DIREZIOEN ALBANO SU VIA NETTUNENSE AD APRILIA TRA VIA PONTINA E CAMPO DI CARNE DIREZIONE ANZIO E SU VIA AURELIA ALTEZZA CENTRO TRE DENARI DIREZIONE PALIDORO SU VIA LITORANEA RALLENTAMENTI ALTEZZA TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI SU VIA FURBARA SASSO TRA CASTEL DEL SASSO E SAMBUCO NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE LA CORSA UNITA’ VELOCE FORMIA- PONZA DELL EORE 14:30 NON VERRA’ EFFETTUATA IN CHIUSURA IL TRASPORTO ...