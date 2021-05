(Di domenica 2 maggio 2021) Un ragazzo, di 16 anni, di Pagnacco (), è morto per le ferite riportate in un investimentole accaduto ieri attorno alle 22 in via delle Ferriere, a. Il giovane stavando la ...

Ansa_Fvg : Travolto mentre attraversa la strada, muore 16enne a Udine. E' successo nella tarda serata di ieri #ANSA - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Travolto mentre attraversa la strada, muore ragazzo di 16 anni - Gazzettino : Travolto mentre attraversa la strada, muore ragazzo di 16 anni - infoitscienza : Udine, ragazzo di 16 anni travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada - alcinx : RT @AnsaLombardia: Pirata strada: travolto da auto su A4, muore automobilista. 45enne investito due volte mentre metteva per terra triangol… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto mentre

Telefriuli

Un ragazzo, di 16 anni, di Pagnacco (Udine), è morto per le ferite riportate in un investimento stradale accaduto ieri attorno alle 22 in via delle Ferriere, a Udine. Il giovane stava attraversando la ...Un ragazzo di 16 anni è statoda un'automobile poco prima delle 22stava attraversando sulle strisce pedonali tra Via Tullio e Via delle Ferriere a Udine. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno ...Tragedia poco prima dell'alba lungo la superstrada Bari-Brindisi, all'altezza di Fasano. Un giovane di 22 anni (G. D. le sue iniziali) è stato investito ...UDINE - Un ragazzo, di 16 anni, di Pagnacco, è morto per le ferite riportate in un investimento stradale accaduto ieri attorno alle 22 in via delle Ferriere, a Udine. Il giovane ...